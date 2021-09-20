 

Мнение: Выборы 2021. 70% подсчета

20.09.2021, 11:58, Разное
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Результаты выборов после подсчета 70% голосов.

Все примерно так как и ожидалось.
Не далее как неделю назад ванговал.

1. На мой взгляд в Думу пройдут все те же 4 партии – ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР (есть конечно риск, что могут и не пройти, но думаю пройдут). Все прочие, включая те партии, которые наплодила админка утонут где-то в районе 1-3%. Система находится в рамках инерционного сценария и в рамках "управляемой демократии" явно никаких радикальных изменений не планирует. Реальная трансформация будет позже, когда будет решаться вопрос с транзитом власти.
2. В таком же порядке и расположатся по набранным процентам и мандатам. В порядке вангования – ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР. КПРФ я думаю наберет больше чем в прошлый раз, за счет протестного голосования. ЕР несколько меньше (ковид должен догнать), но выедет как обычно за счет одномандатников. ЛДПР традиционное 3-е место.

Одна типа "интрига" (нет) – провалятся ли "Новые люди" за 5% или в Думе в виде исключения будет не 4, а 5 партий, где "Новые люди" будут отыгрывать роль "Правого дела", которое не смогли создать в 2011-м году в виде системных либералов (что косвенно повлияло на тогдашнее низвержение Суркова. Кириенко с схожей задачей справился явно лучше).

А так, плюс минус тоже самое. У ЕР чуть меньше, у КПРФ чуть больше (а в целом так вообще лучший результат с 2000-го года), а расклад примерно тот же самый сохранится с конституционным большинством у ЕР. Формально цифры другие, часть депуатов другие, а если смотреть на Думу как на механизм, то принципиально ничего не изменилось. В общем, инерционный сценарий торжествует.

Источник: Colonel Cassad



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