Мнение: Проиграл нокаутом…

…административному ресурсу и «умному голосованию».

В итоговом протоколе Приволжского округа №26 из девяти кандидатов у меня меньше всех голосов, даже меньше тех, кто вообще не был замечен в ведении предвыборной кампании.

Но на участках, где были установлены КОИБы, работали члены УИК с правом решающего голоса или наблюдатели, которых не удалось удалить с участков, там я третий.

Вот, к примеру.

Или вот.

С Ильей Вольфсоном все понятно. На него работала вся мощь административного ресурса.

На втором месте – коммунист Фадбир Сафин, поддержанный «умным голосованием».

Увы, таких протоколов немного… Но даже по ним, повторюсь, я проиграл нокаутом административному ресурсу и «умному голосованию».

Что касается итогов голосования в сельских районах и в Казани, где не удалось проконтролировать голосование и подсчет голосов, потому что или не хватило людей, или наблюдателей вывели с участков при помощи полиции, то там, похоже, протоколы просто заполнили цифрами с потолка.

Даже в моем родном Сабинском районе у меня меньше всех голосов, не говоря про другие сельские районы. На селе на огромном количестве участков при явке за 90%, за меня, якобы, не было подано ни одного голоса. Для меня очевидно, что это рисованной результат, а не реальный. «Аульная аристократия», видимо, решила дать мне четкий сигнал, мол, вали из Татарстана и больше никогда здесь не появляйся, мол, ты здесь чужой … . Похоже, это месть за то, что им пришлось понервничать, когда я дважды пытался отменить регистрацию Вольфсона за использование преимуществ должностного положения.

Самое парадоксальное, похоже, что если бы я вообще не проводил кампанию и не раздражал «аульную аристократию» своей активностью, а зарегистрировавшись, вернулся бы в Москву, на работу, в итоговом протоколе мне, видимо, снисходительно нарисовали бы ничуть не меньше голосов в итоговом протоколе…

В общем, перефразировав известные слова, можно сказать, что каждай страна, каждый регион имеет такое голосование на так называемых выборах и такой подсчет голосов, какой заслуживает…

Но я не жалею, что принял участие в этом мероприятии под названием «выборы депутатов Госдумы России». Во всяком случае, стало еще крепче и тверже мое твердое оценочное суждение, что в Татарстане настоящих выборов давно не было и пока еще не предвидится…

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