Ирландия вакцинировала 90% взрослого населения. Это самый высокий показатель в ЕС

За Ирландией по доле привитых от коронавируса граждан в ЕС следуют Мальта, Дания и Португалия.

Премьер-министр Ирландии Мишель Мартин поблагодарил общественность и тех, кто принимал участие в развертывании кампании по вакцинации, а глава службы здравоохранения Ирландии поблагодарил молодых людей, в частности, за их реакцию на программу вакцинации.

Правительство страны также решило с 22 октября отменить большинства ограничений. На этой неделе ожидается, что многие ирландцы начнут поэтапное возвращение на свои рабочие места после 18 месяцев карантина.

Также с сегодняшнего дня отменяются ограничения на занятия в помещениях и на массовые мероприятия на открытом воздухе.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Ирландии за время эпидемии подтвердили 375 тыс. случаев COVID-19, более 5 тыс. человек умерли.

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