 

Ирландия вакцинировала 90% взрослого населения. Это самый высокий показатель в ЕС

20.09.2021, 11:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За Ирландией по доле привитых от коронавируса граждан в ЕС следуют Мальта, Дания и Португалия.

Премьер-министр Ирландии Мишель Мартин поблагодарил общественность и тех, кто принимал участие в развертывании кампании по вакцинации, а глава службы здравоохранения Ирландии поблагодарил молодых людей, в частности, за их реакцию на программу вакцинации.

Правительство страны также решило с 22 октября отменить большинства ограничений. На этой неделе ожидается, что многие ирландцы начнут поэтапное возвращение на свои рабочие места после 18 месяцев карантина.

Также с сегодняшнего дня отменяются ограничения на занятия в помещениях и на массовые мероприятия на открытом воздухе.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Ирландии за время эпидемии подтвердили 375 тыс. случаев COVID-19, более 5 тыс. человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.07 / Трамп объявил режим ЧС в Техасе

10.08 / Собянин объяснил высокую выявляемость коронавируса в Москве

03.09 / Эксперты доказали невозможность оценки выборов с помощью математического анализа

22.11 / Новые компьютеры Apple начали запускать Windows

12.08 / В Минске заметили направляющиеся в центр колонны военной техники

12.10 / Белорусская оппозиция стала финалистом премии Сахарова 2020 года

13.03 / Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 превышен в восьми украинских регионах – Минздрав

21.07 / Лавров: Обязательство Германии обеспечить транзит российского газа через Украину в связи «Северным потоком – 2» поражает

25.03 / Апелляционный суд оставил в силе решение о заочном аресте Януковича по делу о захвате власти

10.03 / BioNTech и Pfizer захотели произвести 3 мдрд доз вакцин в 2022 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика