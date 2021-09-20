 

Спортсменки, юристки, студентки и модели. Организаторы конкурса “Мисс Украина” отобрали 25 финалисток

20.09.2021, 11:48, Новости дня
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Финал конкурса состоится 21 октября.

“Среди топ-25 – девушки изо всех регионов страны: талантливые модели, студентки, юристки, преподавательницы и успешные спортсменки. Каждая из финалисток – результат споров и нелегкого выбора комитета, усердной работы и подготовки девушек. Именно поэтому каждая из них – уже победительница. Однако корону и заветный титул “Мисс Украина 2021″ получит только одна”, – говорится в релизе.

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Публикация от * MISS UKRAINE — МІС УКРАЇНА (@missukraine_official)

Контекст:

Конкурс “Мисс Украина” проводится с 1990 года. Три победительницы конкурса ежегодно представляют страну на конкурсах Miss World, Miss Earth, Miss International.

Участие в конкурсе принимают представительницы всех украинских регионов, победившие на областных конкурсах.

Одно из требований к участницам конкурса – они должны быть незамужними и бездетными. За нарушение этого правила в 2018 году была дисквалифицирована победительница конкурса, коренная киевлянка Вероника Дидусенко – она предоставила оргкомитету недостоверные данные о семейной положении и наличии детей.

2 сентября организаторы конкурса презентовали новый дизайн короны, она инкрустирована 1250 бриллиантами и 27 сапфирами. Дизайн короны разработал известный ювелир Джейкоб Арабо.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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