На Днепре провели экспериментальное шлюзование. В Мининфраструктуры заявили, что оно улучшит речную логистику

“Впервые в истории был прошлюзован караван длиной 235 м и шириной 17 м, при том, что рабочий размер шлюзовой камеры – 260 м, а ширина –18 м. Это важный шаг на пути улучшения речной логистики и повышения конкурентоспособности речного транспорта”, – заявили в министерстве.

Процедура позволяет сэкономить до восьми часов во время одного прохождения. Сэкономленное время позволит судовладельцу сделать до 10 рейсов ежегодно и дополнительно перевезти до 100 тыс. тонн за навигацию. Планируется осуществить серию шлюзований для улучшения речной логистики.

“Благодаря поддержке парламентариев и правительства дополнительные 86,2 млн грн были направлены на модернизацию шлюзов. В следующем году в проекте бюджета речь идет о финансировании на сумму до 600 млн грн. В течение длительного времени существовала инициатива от бизнеса по ускорению процесса шлюзования. Сегодня наконец начались эксперименты с одновременным прохождением нескольких плавсредств на Каховском шлюзе”, 0 сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он добавил, что это шаг к развитию речной логистики, которая должна стать удобной альтернативой автомобильным и железнодорожным перевозкам.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/4521642904551198

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