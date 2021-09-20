 

В правительстве Москвы объяснили задержку публикации результатов онлайн-голосования

20.09.2021, 11:46, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газа«Большое количество избирателей меняло свое решение в ходе голосования, поэтому на подсчет голосов ушло больше времени, чем планировалось», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель правительства Москвы Артем Костырко, комментируя сообщение о пересчете голосов избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании.

«Длительное время расшифровки связано с большим количеством избирателей, которые меняли свое решение в ходе голосования. Нам бы хотелось, чтобы все прошло побыстрее, но это заняло больше времени, чем мы рассчитывали», – отметил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

По его словам, «в настоящее время все протоколы сформированы». «Сейчас идет стандартная процедура работы избирательных комиссий. Данные обобщаются по всей территории города. Скоро ЦИК подведет итоги и объявит результаты. Я думаю, это случится в течение сегодняшнего дня», – подчеркнул собеседник.

Напомним, глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов сообщил, что голоса избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, будут дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов.

По его словам, функцией «отложенного решения» воспользовались порядка 16% участников онлайн-голосования. Венедиктов отметил, что дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования.

Явка при дистанционном голосовании в Москве (ДЭГ) достигла 96,5%: из 2014765 записавшихся на онлайн-голосование избирателей в нем приняли участие 1943590 человек.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Партия «Единая Россия» по результатам обработки 90% итоговых протоколов набирает 49,66% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму.

По предварительным расчетам единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они лидируют в 195 одномандатных округах. Таким образом, в сумме «Единая Россия» предварительно получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов).

Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 19,56%, ЛДПР – 7,51%, «Справедливая Россия» – 7,38% и «Новые люди» – 5,33%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.



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