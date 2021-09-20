Соотечественное

Нет, мы хотим, чтобы создатель «Гугла» поехал поднимать Биробиджан!

По программе добровольного переселения в Россию из-за рубежа до 2030 года должны приехать не менее 500 тыс. чел. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. На поездки представителей МИДа и МВД по разным странам выделены средства из бюджета.

Из новостей

Сцена изображает кабинет Первого Лица (далее ПЛ). Перед ним, почтительно изогнувшись, стоит Руководитель программы по возвращению соотечественников (далее РУК).

РУК. Все хорошо, но ряд проблем отдельных… В последние, допустим, пару лет у нас полно земли, хватает денег и газу много, а народу нет. Точнее, есть, но как бы на пределе. Снуют враги, смущаются умы… Он любит нас не так, как мы хотели, и даже вас — не так, как любим мы. Их что-то сердит, что-то просто бесит, они шипят, что мы идем ко дну.

ПЛ (брезгливо). Послушайте, ну дайте им по десять… ну, по пятнадцать… ну, еще одну…

РУК. Да мы давали. Мы же не дебилы. Об этом телик сколько раз трубил. Но мы хотим, чтоб нас они любили! Вот так, как Штирлиц Родину любил. Не так, чтобы корыстно что-то стибрить, — а дальний берег, Саша, сын-пострел, созрели вишни, дождь…

ПЛ. Так то же Штирлиц! Он там ее любил. А здесь он сел*. Конечно, тот Союз давно развенчан и обвинен во множестве злодейств… но так, как любит Родину разведчик, любить ее нельзя, пока ты здесь. Терпи, смотри на карту, плачь, мужайся, терпи соседство чуждых душ и тел… Я, помню, сам любил ее ужасно, пока на этот пост не залетел.

РУК. Вот я и говорю:

чтоб измениться, чтоб нас любили больше, чем могли, — пора свозить народ из-за границы! Из Ниццы, из Парижа, из Бали! Они же все, ей-богу, будут рады. У них же, я читал, такая жесть: инфляция, харассмент, гей-парады… Здесь геев нету, а парады есть!

Они же там, глотая скотч и тичерс, ночами плачут, вспоминая мать… И тоже можно дать по десять тысяч, а ветеранам — по пятнадцать дать!

ПЛ. Ты что, про гастарбайтеров?

РУК. Да что вы! Уже и так им негде ночевать, они сюда бегут, на все готовы, их в Подмосковье хочут линчевать! Вон случай в Бужаниново раструблен, и Кондопога — помните, давно? Нам надо бывших наших!

ПЛ (все еще не понимая). Из республик?

РУК. Да нищих-то у нас своих полно. Мы их и так склоняем не по-детски. От них в РФ толку ни черта: в Абхазии, Луганске и Донецке горстями раздавали паспорта. Мы не хотим бандитского разгула, у нас своих хватает слобожан… Нет, мы хотим, чтобы создатель «Гугла» поехал поднимать Биробиджан! Чтоб бизнеса крутые исполины и их фемины, господи прости, из Кремниевой съехали долины! Мы даже вещи разрешим ввезти — без пошлины. Пускай въезжают с платьем, с машинами, с каким-нибудь бельем… А кто в Анадырь — тем еще приплатим. Мы там вообще надбавку выдаем. Они же плачут там о тех минутах, что провели у нас, в родном краю…

ПЛ (догадываясь). Ты что, больных завозишь? Шизанутых?

РУК. Да нет, они здоровы, зуб даю! Но загляните в Сеть, на каждый форум, где эмигрантский явственен уклон: их там десятки, сотни — тех, которым милее вы, чем Байден и Макрон! У вас во всем духовная основа, себе вы сами руль и голова, у вас стальной, они хотят такого! Ведь отвечать же надо за слова? Я сколько раз встречал характер этот: им нравится советский реквизит, по вам рыдают, а сюда не едут. Так я за то, чтоб их сюда ввозить. Нам надо их побольше, умиленных. Миграция любой вопрос решит. В Сибири нужен город-миллионник — вот пусть они и строят. Welcome, shit! Нас с Родиною связывают нити незримые. Приехали! Ку-ку! А кто назад захочет — извините: вы сами тосковали по Совку. Уж если здесь родился — жри и спи здесь, как говорят, над пропастью во ржи…

ПЛ (вздыхая, подходит к сейфу). Вот деньги, на. Ты мог их просто …, но раз решил позориться — держи.

*В романе Ю. Семенова «Отчаяние» (1990).

Дмитрий Быков, обозреватель

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