 

Советский киноактер Игорь Бучко скончался в Москве

20.09.2021, 11:26, Разное
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Стало известно о смерти советского киноактёра Игоря Бучко. Тело артиста обнаружили полицейские в его московской квартире. Сотрудников правоохранительных органов вызвали соседи, которые почувствовали неприятный запах и не смогли достучаться до актёра накануне днем.
Правоохранители, вскрыв дверь квартиры, обнаружили бездыханное тело артиста. Обстоятельства и причины его смерти на данный момент выясняются, о чём информирует New Inform. Также сообщается, супруги актера в это время дома на было, поскольку ранее она уехала за город.

За свою актерскую карьеру Игорь Бучко снялся в тринадцати кинокартинах, играя в основном эпизодические роли. Речь идёт, в частности, о таких известных и полюбившихся зрителю лентах, как «Человек невидимка», «Служебный роман», «Вечный зов» и др.



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