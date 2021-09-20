Советский киноактер Игорь Бучко скончался в Москве

Стало известно о смерти советского киноактёра Игоря Бучко. Тело артиста обнаружили полицейские в его московской квартире. Сотрудников правоохранительных органов вызвали соседи, которые почувствовали неприятный запах и не смогли достучаться до актёра накануне днем.

Правоохранители, вскрыв дверь квартиры, обнаружили бездыханное тело артиста. Обстоятельства и причины его смерти на данный момент выясняются, о чём информирует New Inform. Также сообщается, супруги актера в это время дома на было, поскольку ранее она уехала за город.

За свою актерскую карьеру Игорь Бучко снялся в тринадцати кинокартинах, играя в основном эпизодические роли. Речь идёт, в частности, о таких известных и полюбившихся зрителю лентах, как «Человек невидимка», «Служебный роман», «Вечный зов» и др.