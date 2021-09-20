Неизвестный открыл огонь в Пермском государственном университете

Неизвестный преступник открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Преподаватели и студенты учебного заведения закрылись в аудиториях, некоторые из них попытались самостоятельно покинуть здание, в том числе – через окно. СМИ сообщили, что нападавший, предположительно, использовал травматическое оружие, сообщает телеканал “360”.