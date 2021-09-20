Мнение: Колумбайн. Пермь

Очередной «колумбайн» в Перми. Снова целый манифест с бессвязным, но для самого стрелка вполне логичным обоснованием своих действий.

В каждом конкретном случае всегда есть совершенно конкретные причины, по которым именно этот конкретный человек берет в руки оружие и идет убивать совершенно случайных людей. Но в целом это классическая ситуация глубоко больного общества.

Когда у общества нет перспектив или в нем есть социальные группы, полностью их лишенные, люди, которые ощущают свою безнадежность, выбирают одну из трех возможных стратегий поведения. Первая — конформизм. Они просто живут, полностью сосредотачиваясь на текущем выживании и буквально не поднимая головы. Им всё равно.

Вторая стратегия — саморазрушение. В любых формах. Алкоголизм, наркомания, суицид, разрушение семьи. Третья стратегия — перенос разрушения «вовне». Эгоисты разрушают внешний мир через криминал, извлекая из этого личную корыстную выгоду, альтруисты идут в террор, обосновывая процесс разрушения теми или иными идеями.

Кем именно был нынешний колумбайнер — я не знаю. Кем-то из третьего сюжета.

В любом случае питательной средой для возникновения одной из трех базовых стратегий становится глубоко больное общество с уничтоженными социальными перспективами. А это уже не частный вопрос. Это проблема системная. Это проблема целеполагания всего государства, которое и формирует условия безнадежного существования для огромных масс людей.

Безусловно, всё это будет списано на конкретного убийцу. И благополучно забудется до следующего шутинга. Заниматься системной проблемой никто не будет — зачем?

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