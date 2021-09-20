 

Мнение: Колумбайн. Пермь

20.09.2021, 11:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Очередной «колумбайн» в Перми. Снова целый манифест с бессвязным, но для самого стрелка вполне логичным обоснованием своих действий.

В каждом конкретном случае всегда есть совершенно конкретные причины, по которым именно этот конкретный человек берет в руки оружие и идет убивать совершенно случайных людей. Но в целом это классическая ситуация глубоко больного общества.

Когда у общества нет перспектив или в нем есть социальные группы, полностью их лишенные, люди, которые ощущают свою безнадежность, выбирают одну из трех возможных стратегий поведения. Первая — конформизм. Они просто живут, полностью сосредотачиваясь на текущем выживании и буквально не поднимая головы. Им всё равно.

Вторая стратегия — саморазрушение. В любых формах. Алкоголизм, наркомания, суицид, разрушение семьи. Третья стратегия — перенос разрушения «вовне». Эгоисты разрушают внешний мир через криминал, извлекая из этого личную корыстную выгоду, альтруисты идут в террор, обосновывая процесс разрушения теми или иными идеями.

Кем именно был нынешний колумбайнер — я не знаю. Кем-то из третьего сюжета.

В любом случае питательной средой для возникновения одной из трех базовых стратегий становится глубоко больное общество с уничтоженными социальными перспективами. А это уже не частный вопрос. Это проблема системная. Это проблема целеполагания всего государства, которое и формирует условия безнадежного существования для огромных масс людей.

Безусловно, всё это будет списано на конкретного убийцу. И благополучно забудется до следующего шутинга. Заниматься системной проблемой никто не будет — зачем?

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.09 / Мария Кожевникова, Виктория Дайнеко и другие гости модной презентации

15.12 / Мнение: Волонтеры стали кадровым резервом «Единой России»?

16.06 / Почему нужно пересмотреть рацион и как похудеть после пятидесяти лет: примерное меню на неделю

09.02 / Мнение: Наблюдательный центр в Карабахе

05.11 / Названы самые крупные очаги коронавируса в Подмосковье

28.05 / Скандалы: Глаза Сергея Фургала оказались честными

01.09 / Ученые подтвердили: передача COVID-19 через грудное молоко маловероятна

02.03 / Ученые обнаружили в мозге связанные с сексуальной ориентацией различия

19.02 / Арабские верблюды могут помочь людям в лечении коронавируса

15.08 / Ученые объяснили многообразие видов на Земле внеземным воздействием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика