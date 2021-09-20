Мнение: Как обеспечить всех россиян бесплатным жильём

Выборы закончились, самое время принимать непопулярные решения. Возможно, даже несправедливые с чьей-то точки зрения. Как верно заметил Гёте, у действующего совести нет, совесть есть только у наблюдающего. Следовательно, если мы хотим сделать что-то важное, про совесть придётся временно забыть.

План следующий.

1. Вводим дополнительный налог в 5 тысяч рублей с каждого россиянина.

2. На эти деньги государство строит бесплатные квартиры.

3. Бесплатные квартиры раздаём по мере строительства тем, кто в них нуждается. Молодым семьям с детьми, например, или рабочим, приехавшим из других городов.

4. Чтобы квартиры распределялись равномерно, выдаём их только тем, у кого меньше 8 квадратных метров на человека. Живёшь вчетвером в однушке, квартира тебе не нужна. Живёшь в однушке впятером — всё в порядке, становись в очередь.

5. Чтобы застройщики не задирали цены, коммерческую продажу квартир ограничиваем — квартиры разрешаем покупать за деньги только льготникам и очередникам. Например, тем, у кого меньше 10 квадратных метров на человека.

6. Разрешаем крупным предприятиям строить своё жильё, чтобы мотивировать сотрудников на долгую и верную службу. Оттрубил 25 лет инженером в Роскосмосе за зарплату в 20 тысяч рублей, пожалуйста, переезжай из общаги в личную однокомнатную квартиру в новом доме.

7. Бесплатные квартиры выдаём не в собственность, а в пожизненный найм. Чтобы никто не мог завещать квартиру внучке, которая, может быть, и не нуждается вовсе в дополнительных квадратных метрах.

8. При получении новой квартиры от государства старую квартиру (меньшей площади) нужно будет сдать обратно. При эмиграции за рубеж тоже.

9. Чтобы народ не злоупотреблял системой, модернизируем институт прописки. Претендовать на бесплатную квартиру в Москве смогут только те, у кого будет официальная московская прописка. А прописать в своей квартире можно будет только своего близкого родственника.

10. Жильё строим в первую очередь интересных государству местах. Например, в окрестностях газопровода «Сила Сибири» — там, где нужны строители и инженеры.

Как видите, эти меры не только позволят каждому россиянину обзавестись жильём, но и повысят рождаемость. Молодые пары будут торопиться поскорее родить одного-двух детей, так как это будет единственным способом съехать от родителей. После рождения детей метраж на члена семьи снизится, и они получат право встать в очередь.

На первый взгляд может показаться, что у предложенного плана одни плюсы, однако стоит упомянуть и о минусах. Так, к примеру, надо будет усилить борьбу с коррупцией — некоторые захотят за взятку быстрее продвинуться в очереди или, скажем, незаконно прописаться в интересном им городе, чтобы иметь там право на квартиру. Также снизится качество жилья — имея гарантированный сбыт, строители не будут уже уделять качеству работ большого внимания.

Вместе с тем всё это полная ерунда по сравнению главным. Государство будет раздавать бесплатные квартиры, причём всего лишь за 5 тысяч рублей в месяц с каждого россиянина.