Мнение: Стрельба в Пермском университете

Очередной "колумбайн". На сей раз в Пермском университете. Отморозок с дробовиком открыл огонь у входа в университет, застрелив одного человека https://twitter.com/madlyinmyself/status/1439847879619846152, а потом проник в здание, где продолжал стрелять. Студенты закрылись в аудиториях, некоторые выпрыгивали из окон https://twitter.com/8f28Dsm5/status/1439848417723883521.

Сейчас к зданию подтягиваются силовики. Живым я думаю брать не стоит.

UPD:

1. Сообщают о 3-5 погибших и нескольких раненых.

2. Стрелка вроде как взяли живым.



Стрелок получил тяжелое ранение.

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