“Корона”, “Тед Лассо”, Ход королевы”. Названы победители премии “Эмми”

Триумфатором премии стал сериал “Корона” – он получил статуэтку в номинации “Лучший драматический сериал”, наградами отмечены исполнители главных ролей в сериале – британский актер Джош О’Коннор (принц Чарльз) и британская актриса Оливия Колман (Елизавета II).

Сыгравшие роли премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и принца Филиппа американская актриса Джиллиан Андерсон и британский актер Тобайас Мензис признаны лучшими актерами второго плана в этом драматическом сериале.

Также лауреатами “Эмми” стали сценарист сериала Питер Морган и режиссер Джессика Хоббс. Всего сериал победил в 11 номинациях.

https://www.facebook.com/TheCrownNetflix/posts/2753959934901125

В номинации “Лучший комедийный сериал” победу одержал “Тед Лассо” (Apple TV).

Лучшим актером комедийного сериала признан американский актер Джейсон Судейкис (“Тед Лассо”), а лучшей комедийной актрисой стала американская артистка Джин Смарт (“Хитрости”).

В категориях “Лучший комедийный актер второго плана” и “Лучшая комедийная актриса второго плана” награды получили исполнители ролей в сериале “Тед Лассо” британский актер Бретт Голдстейн и британская актриса Ханна Уэддингем.

В категории “Лучший мини-сериал” лауреатом премии стал “Ход королевы” (Netflix). Сериал также получил награды за лучшую режиссуру, лучший актерский состав и лучшие костюмы.

В категории “Лучшая женская роль в мини-сериале” награду получила британская актриса Кейт Уинслет за роль в детективной драме “Мейр из Исттауна”.

https://www.facebook.com/televisionacad/videos/392384149169283/

Мужскую награду в аналогичной номинации завоевал шотландский актер Юэн Макгрегор, сыгравший в сериале “Холстон”.

Сериал “Рассказ служанки” (проект Hulu) был номинирован в общей сложности на 21 награду и не выиграл ни одной, установив таким образом антирекорд.

Полный список победителей опубликован на сайте премии.

Контекст:

“Эмми” – американская телевизионная премия. Она считается телевизионным эквивалентом “Оскара”. Церемония проводится с 1949 года.

В 2020 году церемония награждения проходила в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

—