В российской Перми студент открыл стрельбу в университете. Погибло как минимум восемь человек

“Около 11.00 неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность”, – отметили в университете.

Студентов и преподавателей попросили закрыться в аудиториях и по возможности покинуть территорию кампуса.

По данным Следственного комитета России, в результате инцидента погибло восемь человек, еще несколько пострадали. В пресс-службе регионального минздрава сообщили ТАСС о 14 пострадавших.

“Точные данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен”, – сказано в сообщении Следкома.

В ведомстве заявили, что стрелок – студент вуза, других деталей о подозреваемом не приводится. Источник РБК, близкий к МВД утверждает, что стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. “Медуза” отмечает, что перед нападением Бекмансуров оставил в соцсетях пост, в котором он попросил не считать его действия терактом и заявил, что не состоит в экстремистских организациях.

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