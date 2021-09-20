 

В Амстердаме открыли Национальный мемориал в память о жертвах Холокоста

20.09.2021, 10:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мемориал содержит имена, даты рождения и возраст смерти 102 163 голландских жертв Холокоста, включая евреев, синти и ромов.

Памятник расположен в бывшем еврейском квартале и был спроектирован польско-еврейско-американским архитектором Даниэлем Либескиндом. Финансирование памятника обошлось в €15 млн.

Как отмечает Wallpaper, монумент представляет собой лабиринт из кирпичных стен. Если смотреть на них сверху, то они образуют надпись “В память”, выполненную на иврите.

Фото: EPA

Мэр Амстердама Фемке Халсема на открытии мемориала заявил, что Амстердам “потерпел поражение” в защите и обращении с еврейским населением. По его словам, в начале оккупации в Нидерландах проживало 140 тыс. евреев, 80 тыс. из них жили в Амстердаме. Только 15 тыс. пережили Холокост.

Контекст:

В результате Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами, в 30–40-х годах прошлого года в Европе погибло около 6 млн человек – почти треть от общего числа евреев в мире накануне Второй мировой войны. В Украине жертвами Холокоста стали около 500 тыс. евреев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.04 / В Швеции усомнились в возвращении войск РФ в места дислокации

26.06 / FAZ – РФ близка Меркель, поэтому разногласия с Москвой причиняют ей боль

12.01 / Кулеба о заявлении Лукашенко: Зеленский – самодостаточная политическая фигура и менторские нотки старших товарищей неуместны

07.06 / При взрыве бытового газа в доме под Саратовом пострадал человек

12.08 / Посол Латвии: Украине нельзя все время жить с МВФ и считать, получится ли выплатить кредиты

11.02 / Минэнерго готовит эксперимент с энергосистемой, чтобы продемонстрировать возможность автономной работы

02.04 / В мире сделали более 608 млн прививок от COVID-19 – Bloomberg

14.12 / ГБР через суд изъяло материалы дела о поджоге авто “Схем“. Юристы считают, что это может заблокировать расследование

20.08 / В сети появилось видео от афганца, который вцепился в самолет, пытаясь бежать из Афганистана

09.05 / В ДТП в Ровенской области погибли два человека, в том числе младенец

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика