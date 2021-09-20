 

“Мамочка в трауре, оделась в черное”, “Что на голове у Аллы?” В сети обсуждают наряд Пугачевой на дне рождения у Лизы и Гарри

20.09.2021, 10:54, Новости дня
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На заглавном фото Лиза и Гарри запечатлены вместе с отцом и матерью на фоне праздничного баннера. На других снимках дети Пугачевой и Галкина позируют в окружении гостей, среди которых в том числе были их старшая сестра, 50-летняя российская певица Кристина Орбакайте, ее сын Никита Пресняков с женой Аленой Красновой.

Именинник и именинница на своем празднике были в белых нарядах, Пугачева выбрала для мероприятия одежду черного цвета, дополнив образ черным украшением для волос, а Галкин позировал на фото в черных джинсах, белой футболке и сером пиджаке. Мероприятие проходило в стилистике сериала “Звездные войны”.

“Чудесный праздник, дети в восторге. Спасибо всем за поздравления”, – подписал фото артист. 

“Мамочка в трауре, оделась в черное”, – обратили внимание на наряд Пугачевой пользователи сети.

“Что на голове у Аллы?” – интересуются фолловеры Галкина.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Контекст:

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились 23 декабря 2011 года. Они живут в подмосковной деревне Грязь.

У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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