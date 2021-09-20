Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки срочно вылететь в Пермь

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

«Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с трагическими событиями в вузе», – сказали в кабмине, передает РИА «Новости».

Тем временем помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил ТАСС, что вместе с Мурашко в Пермь вылетает бригада специалистов федеральных медицинских учреждений.

Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, также есть пострадавшие. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.