Названо время встречи Путина с Памфиловой

Встреча президента РФ Владимира Путина с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой по итогам выборов в Госдуму запланирована на 12.00 мск понедельника, сообщил член ЦИК Павел Андреев.

«В 12.00 у нас планировался брифинг по предварительным результатам выборов. Вы знаете, что на сегодня запланирована встреча председателя комиссии (Эллы Памфиловой) с президентом. И эта встреча сейчас как раз стоит на 12.00», – сказал Андреев, передает ТАСС.

Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 90% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,66% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,56%, ЛДПР – 7,51%, «Справедливая Россия» – 7,38% и «Новые люди» – 5,33%.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.