 

Украина и США впервые решили провести боевые стрельбы на учениях «Rapid Trident»

20.09.2021, 10:52, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаУкраинско-американские учения «Rapid Trident-2021» стартовали в понедельник на базе Международного центра миротворчества и безопасности национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в Яворовском районе Львовской области и продлятся до 1 октября, сообщила пресс-служба сухопутных войск ВСУ.

«К военной тренировке привлечены 6 тыс. военнослужащих из пятнадцати стран-партнеров. Впервые в истории «Rapid Trident» будут проводиться тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой. Также запланировано совместное осуществление прыжков украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Целью маневров является подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.

Напомним, в январе парламент Украины принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2021 году для участия в многонациональных учениях.



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