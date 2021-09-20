 

Один стакан молока в день может продлить жизнь

20.09.2021, 10:32, Разное
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Ученые из Редингского университета установили, что употребление всего одного стакана молока в день может существенно продлить жизнь. В частности, регулярное употребление данного продукта снижает на 14% риск ишемической болезни сердца.
Для анализа использовали данные более двух миллионов жителей Великобритании и США. Было установлено, что люди, часто употребляющие молоко, имеют более высокий индекс массы тела. Также его употребление не способствует развитию диабета. Молоко может снижать уровень плохого холестерина, информирует «Слово и Дело».

Стоит помнить, имеются противопоказания к употреблению данного напитка. В первую очередь это касается людей с непереносимостью лактозы. У них отсутствует фермент лактаза, из-за чего молочный сахар не усваивается и может вызывать диарею. Не меньшее значение имеет и аллергия, которая связанная с непереносимостью белковых компонентов. В этом случае организм не переносит любые молочные продукты.

Нужно понимать, что полезным является парное молоко, которое в супермаркетах не продается. Зачастую на прилавках находится продукт глубокой переработки.



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