Лолита Милявская хочет быть кремированной после смерти

Популярная певица Лолита Милявская призналась, что не хочет быть похороненной на кладбище. Ей не нравится мысль покоиться в месте, “покрытом птичьим помётом”. Певица составила завещание, в котором просила кремировать ее.

Лолита заявила, что никогда не любила тесноты, и даже после смерти ей нужно много простора. При нынешних ценах на землю и похоронные ритуалы нецелесообразно тратить на это средства, соизмеримые по стоимости с ценой трёхкомнатной квартиры, отметила артистка. Сами поминки она назвала насилием над родственниками, которых заставляют соблюдать эту традицию. Гораздо лучшая идея – сходить в клуб и “оторваться в полную силу”.

Свой прах Лолита Милявская завещала разделить на три части и развеять в трёх наиболее значимых для нее местах: на вершине горы в окрестностях ее дома в Болгарии, в московском Лялином переулке, где певица прожила много лет, и на Украине. Хотя бы таким образом она надеется воссоединиться с родиной, где не живет уже много лет, а из-за запрета властей на въезд лишена возможности свободно посещать Украину и навещать родственников.

Источник: www.gazeta.ru