 

Цены на гречку в России побили рекорд

20.09.2021, 10:30, Разное
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По данным экспертов, этим летом любимая многими россиянами крупа стоила больше, чем в 2011 году. Ее цена составила в среднем 102,5 рубля. В последний раз выше ста рублей гречка стоила только десять лет назад.

В минувшем году на цену крупы повлиял
ажиотаж в начале пандемии ковида. Летом прошлого года гречка стала одним из наиболее
подорожавших продуктов.

Отметим, что гречка входит в утвержденный правительством
перечень из 24 социально значимых продуктов. Поэтому государство внимательно следит за ценами на эту крупу. Если за два месяца продукт из списка подорожает на 10%, то на него на 90
дней могут установить предельные цены.

Напомним, в конце лета 2010 года поставщики гречки начали
поднимать цены на крупу из-за аномальной засухи, поскольку ожидался низкий
урожай. В результате цены выросли на 30–35%.

По поводу нынешней ситуации в Минпромторге заявили, что розничные цены основываются на отпускных ценах поставщиков. А зависят они от разных факторов. Это количество запасов, ожидаемый урожай и т.д.

Некоторые эксперты предполагают, что рост цен на гречку может связан с дефицитом этого продукта. По другой версии, закрытие экспорта породило у производителей сложности со сбытом гречки. Ранее депутаты от “Единой России” в Госдуме предложили принять меры для стабилизации стоимости основных продукты питания.



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