Цены на гречку в России побили рекорд

По данным экспертов, этим летом любимая многими россиянами крупа стоила больше, чем в 2011 году. Ее цена составила в среднем 102,5 рубля. В последний раз выше ста рублей гречка стоила только десять лет назад.

В минувшем году на цену крупы повлиял

ажиотаж в начале пандемии ковида. Летом прошлого года гречка стала одним из наиболее

подорожавших продуктов.

Отметим, что гречка входит в утвержденный правительством

перечень из 24 социально значимых продуктов. Поэтому государство внимательно следит за ценами на эту крупу. Если за два месяца продукт из списка подорожает на 10%, то на него на 90

дней могут установить предельные цены.

Напомним, в конце лета 2010 года поставщики гречки начали

поднимать цены на крупу из-за аномальной засухи, поскольку ожидался низкий

урожай. В результате цены выросли на 30–35%.

По поводу нынешней ситуации в Минпромторге заявили, что розничные цены основываются на отпускных ценах поставщиков. А зависят они от разных факторов. Это количество запасов, ожидаемый урожай и т.д.

Некоторые эксперты предполагают, что рост цен на гречку может связан с дефицитом этого продукта. По другой версии, закрытие экспорта породило у производителей сложности со сбытом гречки. Ранее депутаты от “Единой России” в Госдуме предложили принять меры для стабилизации стоимости основных продукты питания.