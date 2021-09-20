Стрельба в Пермском университете: есть погибшие

По данным СМИ со ссылкой на Минздрав, более десяти человек пострадали при стрельбе в Пермском университете. Жертвами ЧП стали пять человек.

Трагедия произошла около 11 часов утра по местному времени. Предполагаемого преступника зовут Тимур, ему 18 лет. Студенты вуза рассказали, что парень учился на

первом курсе юрфака. Судя по посту на странице в ВК, стрелок давно

готовил нападение.

Известно, что студент проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Нападавшего задержали. В университете отменили все занятия. По имеющимся данным очевидцев стрельбы в Пермском университете, напуганные студенты прыгали из окон второго этажа здания.

По данным СМИ, при задержании стрелка ранили. Преступнику оказали медпомощь на месте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследованием дела займется центральный аппарат Следственного комитета России

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