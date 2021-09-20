Total black – главный герой этой осени: советы по созданию стильных монохромных аутфитов

Осенью как никогда актуальны различные теплые варианты одежды, с помощью которых можно создать модные и стильные образы. Отлично смотрятся наряды, выдержанные в тотальном черном цвете. Этот насыщенный оттенок очень выразительный и в последнее время пользуется большой популярностью. Вот некоторые идеи по составлению аутфитов, которые сейчас в моде.

Эффектный наряд

Одежда, выполненная из искусственной кожи, является одной из самых модных тенденций сезона осень/зима 2021-2022 года. Отлично смотрятся кожаные брюки с прямыми штанинами. Вместе с такими штанами можно надеть черную рубашку, как у Марты Лозано. Это поможет выглядеть стильно, ярко и эффектно. Это хороший образ для осеннего сезона.

Уютный стиль

Для повседневной носки стоит выбирать максимально простые вещи, в которых можно будет почувствовать себя комфортно. Отлично смотрятся облегающие черные брюки с эффектом кожи, особенно если сочетать их со свитером точно такого же цвета.

Можно добавить к своему наряду белые кроссовки, которые помогут сделать образ более простым, расслабленным и повседневным.

Красивый костюм

Черный костюм никогда не выходит из моды. Очень эффектно он смотрится в сочетании со стильными босоножками телесного цвета и удобной сумкой. Для придания сексуального вида стоит сочетать костюм с кружевным топом.

Если на улице достаточно прохладно, то отличным вариантом будет сочетание этого наряда со свитером или рубашкой того же цвета.

С красивым блейзером

Можно почерпнуть для себя идею Александры Лапп и к общему черному наряду добавить красивый яркий блейзер с принтом.

Этот элемент одежды поможет подчеркнуть эффектность и элегантность создаваемого образа. Результат будет просто идеальным. Стоит сочетать с туфлями и красивыми аксессуарами.

Брутальный стиль

Для поклонников брутального стиля отлично подойдет этот красивый образ, в котором представлена достаточно удобная одежда.

Это очень модная тенденция, которая находит в последнее время все больше и больше поклонников. Можно создать образ как у Алисии Родди, дополнив наряд ботильонами в стиле милитари, чтобы сделать образ еще лучше.

Платье-комбинация

Красивое и элегантное платье-комбинация, выполненное из атласной ткани, в этом году является обязательным элементом гардероба. Осенью оно так же актуально, как и летом.

Отлично смотрится платье-комбинация в сочетании с курткой, сандалиями и сумкой того же цвета. Это интересный вариант наряда, который помогает придать образу сексуальность и подходит для любого случая.

Сочетание красного и черного

Одно из самых интересных и стильных сочетаний цветов. Эти два ярких и насыщенных оттенка подходят практически всем, именно поэтому стоит дополнить тотальный черный образ красной сумкой и помадой, чтобы сделать его притягательным и роскошным.

Это одно из самых элегантных сочетаний цветов, которое подходит как для повседневного образа, так и для торжественного мероприятия.

Черное с розовым

Чтобы красиво подчеркнуть свою фигуру и сделать образ еще более фантастическим, стоит выбрать элегантное платье с запахом, а также добавить к нему розовую обувь и аксессуары.

Это отличный способ придать своему образу особую эффектность, стиль и притягательность. Наряд подойдет как для повседневной носки, так и для торжественного случая.

Платье-мини

Отлично смотрится короткое джинсовое платье в сочетании с ботильонами на грубой подошве.

Это достаточно простой образ, однако выглядит он действительно стильно и эффектно. Такой наряд можно носить буквально с понедельника и до воскресенья.

Комбинезон

Это самый простой и хороший способ создать тотальный черный образ. Комбинезон всегда является отличной идеей для тех, кто хочет выглядеть просто невероятно.

Такая одежда отличается тем, что она очень удобная и помогает без особых усилий создавать стильные образы.