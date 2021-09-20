 

В Закарпатской области сгорел деревообрабатывающий цех, погиб мужчина – ГСЧС

20.09.2021, 10:00, Новости дня
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Информация о пожаре поступила в 1.03. К моменту приезда спасателей на место ЧП огонь охватил около 3 тыс. м².

“Было принято решение привлечь дополнительные силы и средства 1-й государственной пожарно-спасательной части города Тячева и государственного пожарно-спасательного поста пгт Усть-Чорна. Всего к тушению пожара были привлечены пять единиц техники”, – рассказали в ГСЧС.

В тушении пожара участие принимали и местные жители. Совместными усилиями с пожарными они спасли 47 коров.

В 2.48 пожар был локализован, потушили его  около 7.00. 

Спасатели обнаружили тело мужчины, который работал охранником.

Причину возгорания в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям не назвали. Размер материального ущерба устанавливается.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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