 

“Крутейший сюжет. Не оторветесь”. Журналистка Наташа Влащенко презентовала новую книгу

20.09.2021, 10:00, Новости дня
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Презентация книги проходила в Fairmont Grand Hotel Kyiv. Влащенко отметила, что у нее запланированы творческие встречи с читателями в Одессе, Днепре, Львове и Запорожье. 

На момент написания новости книга была уже распродана.

“Раскупают. Скоро дошлем”, – заверила Влащенко, отвечая на комментарии читателей на своей странице.

https://www.facebook.com/natasha.vlaschenko/posts/2368234906646218

Экс-нардеп Украины Игорь Мосийчук уже успел прочитать книгу Влащенко и поделился впечатлениями на своей странице в Facebook.

“Мне повезло получить авторский экземпляр раньше. Прочитал за два дня запоем. Крутейший сюжет! Не буду пересказывать, просто посоветую приобрести – не оторветесь! Спасибо, Наташа, за книгу и впечатления от нее”, – написал он.

https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/4376676499075750

Контекст:

Наташа Влащенко родилась в 1960 году в Житомире. В 2009 году получила звание заслуженного журналиста Украины.

Влащенко ведет на канале “Украина 24” политическое ток-шоу “Народ против”, программу “Hard с Влащенко” и  ток-шоу “Спецпроект с Наташей Влащенко”. С 2018 года развивает собственный проект на YouTube-канале “Vласть vs Vлащенко”.

С 2017 года журналистка ежегодно входит в рейтинг самых влиятельных женщин Украины по версии украинского журнала “Фокус”.

Влащенко – автор книг “Кража, или Белое солнце Крыма” (2017), “Под небом Аустерлица” (2018), “Девушка его охранника (2019).  В 2015 году в соавторстве с украинским бизнесменом Гариком Корогодским издала книгу “У нас был секс”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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