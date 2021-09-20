 

В Южной Африке пчелы убили более 60 пингвинов, которые занесены в Красную книгу

20.09.2021, 10:00, Новости дня
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Животных нашли мертвыми в Саймонстауне, небольшом городе около Кейптауна. Африканских пингвинов доставили в фонд, чтобы произвести вскрытие.

Их биологические образцы протестировали на болезни и содержание токсинов. У птиц не выявили внешних физических повреждений. Вскрытие показало, что всех пингвинов несколько раз укусили медоносные пчелы.

https://www.facebook.com/SANCCOBSavesSeabirds/posts/4443337359020400

Специалисты обнаружили много мертвых пчел на месте гибели птиц.

Фонд назвал такую потерю настоящим ударом для колонии пингвинов Боулдерс и вида в целом. За гнездами птиц теперь будут следить, так как некоторые особи уже отложили яйца и вывели птенцов.

Африканские пингвины населяют побережье ЮАР и Намибии. Птицы внесены в Красную книгу, они находятся под угрозой исчезновения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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