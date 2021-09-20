СМИ назвали имя погибшей в Испании украинки. Это кастинг-директор кинокомпании “Мамахохотала”

По информации журналистов, она работала кастинг-директором кинокомпании “Мамахохотала”.

Пилипец скончалась в больнице испанского города Аликанте.

Девушка опубликовала последний пост в Instagram 13 сентября. Под ним ее подписчики пишут соболезования родным Пилипец.

“Пусть земля тебе будет пухом, не могу поверить” , – написала svetasonnyk.

“Слезы неподконтрольно текут. Я буду скучать по тебе Женя! Спасибо за все те эмоции, которые связаны с тобой”, – отметил sashapapuk.

“Женек, ну как так епт, ну жить и жить, я как знал, что нужно было с вами лететь, в прошлую пятницу только говорили об этом”, – прокомментировал подписчик ukrainian_car_traveler_.

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Публикация от _Y_E_V_G_E_N_I_A_ (@_yevgenia13_)

Контекст:

16 сентября издание Murcia Today сообщило, что украинка сорвалась в пропасть возле испанской достопримечательности Кастель-де-Бенидорм. По словам очевидцев, 26-летняя девушка забралась на одно из перил, чтобы сделать селфи на фоне пляжа Леванте, потеряла равновесие и упала. Перед тем как упасть в море, она ударилась о камни.

Инцидент произошел 14 сентября. Украинка скончалась в больнице от полученных травм.

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