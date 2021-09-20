В Индонезии убили самого разыскиваемого боевика, который имел связь с “Исламским государством”

Также в перестрелке с силовиками погиб последователь Калоры, экстремист Джака Рамадан, также известный как Икрима.

Перестрелка случилась в горном районе Париги Мутонг провинции Центральный Сулавеси. Он граничит с районом Посо, который считается очагом экстремизма в провинции.

На нескольких фотографиях, полученных Associated Press от властей, видны винтовка M16 и рюкзаки, лежащие рядом с окровавленными телами. Начальник полиции Центрального Сулавеси Руди Суфахриади сообщил на пресс-конференции 19 сентября, что силы безопасности также изъяли две готовые к использованию бомбы из их рюкзаков, в которых также были продукты питания и инструменты для кемпинга.

Телеканал ABC News подчеркивает, что Калора был самым разыскиваемым террористом и лидером группировки “Моджахеды Восточной Индонезии”. Ее боевики присягнувшей “Исламскому государству” в 2014 году.

Контекст:

Индонезия является самой населенной страной в мире по количеству мусульман. В 2002 году на курортном острове Бали случился теракт, в котором погибли 202 человека, преимущественно – иностранцы. С тех пор власти Индонезии активизировали борьбу с боевиками.

В последниегоді боевики перестали атаковать иностранцев в Индонезии и вместо этого нападают на полицию, антитеррористические силы и людей, которых считаю “неверным”.

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