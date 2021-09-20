 

В Индонезии убили самого разыскиваемого боевика, который имел связь с “Исламским государством”

20.09.2021, 10:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Также в перестрелке с силовиками погиб последователь Калоры, экстремист Джака Рамадан, также известный как Икрима. 

Перестрелка случилась в горном районе Париги Мутонг провинции Центральный Сулавеси. Он граничит с районом Посо, который считается очагом экстремизма в провинции.

На нескольких фотографиях, полученных Associated Press от властей, видны винтовка M16 и рюкзаки, лежащие рядом с окровавленными телами. Начальник полиции Центрального Сулавеси Руди Суфахриади сообщил на пресс-конференции 19 сентября, что силы безопасности также изъяли две готовые к использованию бомбы из их рюкзаков, в которых также были продукты питания и инструменты для кемпинга.

Телеканал ABC News подчеркивает, что Калора был самым разыскиваемым террористом и лидером группировки “Моджахеды Восточной Индонезии”. Ее боевики присягнувшей “Исламскому государству” в 2014 году.

Контекст:

Индонезия является самой населенной страной в мире по количеству мусульман. В 2002 году на курортном острове Бали случился теракт, в котором погибли 202 человека, преимущественно – иностранцы. С тех пор власти Индонезии активизировали борьбу с боевиками.

В последниегоді боевики перестали атаковать иностранцев в Индонезии и вместо этого нападают на полицию, антитеррористические силы и людей, которых считаю “неверным”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.02 / Рубль вырос к доллару и евро

24.04 / Инфляция, плохие продукты и пропаганда в СМИ. Журналист рассказал о жизни в оккупированном Донецке

16.06 / Путин о встрече с Байденом: Разговор получился конструктивным, я убедился, что он человек опытный. Зарницы доверия промелькнули

11.06 / “Просто отлежаться не получилось”. Переболевшая COVID-19 Кудрявцева рассказала о появившихся через три месяца последствиях болезни

03.08 / Учеными был разработан уникальный способ лечения рака

29.12 / Активисты ОНФ исполнили желания детей из Центра защиты материнства во Владимирской области

12.04 / Forbes – украинские ВВС не ждёт ничего хорошего — Киеву стоит задуматься о дронах и ПВО

24.10 / У президента Польши выявили коронавирус

28.01 / Лукашенко назвал условие для политической амнистии

07.09 / В парламенте Германии призвали прекратить экстрадицию Асанжа в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика