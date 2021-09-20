 

Учения стран ШОС «Мирная миссия» стартовали под Оренбургом

20.09.2021, 9:58, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАнтитеррористические учения государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия – 2021» стартовали на полигоне Донгуз в Оренбургской области. В них примут участие более 5 тыс. человек, сообщил на церемонии открытия командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

«Более 5 тыс. военнослужащих девяти государств <…> продемонстрируют готовность к совместным действиям по разгрому крупных бандформирований и нейтрализации террористических угроз. Впервые участие в учении принимает воинский контингент Республики Беларусь», – цитирует ТАСС Лапина.

По словам командующего ЦВО, на учениях военнослужащие апробируют новые способы ведения совместных боевых действий с учетом развития современных средств вооружения и тактики террористических отрядов. Учения пройдут в два этапа, а в ходе активной фазы коалиционная группировка войск отработает практические действия по пяти оперативным эпизодам.

«Мирная миссия – 2021» проводится с 20 по 24 сентября. В практических действиях задействованы около 5,5 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Данные учения проходят раз в два года с момента создания организации в 2001 году. Первые из них состоялись в августе 2003 года на территории Казахстана и Китая.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу анонсировал учения со странами ШОС на основе сирийского опыта.



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