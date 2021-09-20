 

Пермский госуниверситет сообщил о четырех пострадавших при стрельбе

20.09.2021, 9:58, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ результате стрельбы в Пермском госуниверситете (ПГНИУ) в понедельник утром пострадали четыре человека, информирует пресс-службы вуза.

«Около 11.00 (по местному времени, 9.00 мск) неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность. Информацию будем сообщать», – информирует официальная группа Пермского госуниверситета (ПГНИУ) во «ВКонтакте».

«Пожалуйста, будьте осторожны. Все занятия отменяются», – добавляется в сообщении.

Ранее неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Изначально сообщалось об одном пострадавшем. В то же время источник в службе скорой помощи сообщал о погибших. По его данным, люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.



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