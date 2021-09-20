 

Открывший стрельбу в Пермском госуниверситете задержан

20.09.2021, 9:58, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЧеловек, открывший в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) задержан, информирует пресс-службы вуза.

«Неизвестный задержан! Началась эвакуация восьмого корпуса (где велась стрельба – прим. ВЗГЛЯД)», – информирует официальная группа Пермского госуниверситета (ПГНИУ) во «ВКонтакте».

Тем временем региональный Минздрав сообщает, что в результате стрельбы пострадали более десяти человек, передает ТАСС.

Ранее неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Изначально сообщалось об одном пострадавшем, позже это число увеличилось до четырех. В то же время источник в службе скорой помощи сообщал о погибших. По его данным, люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон. 



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