Заложенный нос может стать причиной набора лишнего веса

Ученые заявили, что заложенный нос может стать одной из причин набора лишнего веса. Более того, если человек, страдающий ожирением, начнет придерживаться здорового питания и заниматься спортом, лишние килограммы не исчезнут, если не решить проблему с органом обоняния.

Ученые объясняют это тем, что человек с заложенным носом обычно плохо спит. Из-за этого в организме нарушается выработка веществ, которые регулируют метаболизм. Кроме того, человек с заложенным носом открывает рот во время сна, что приводит к значительному понижению уровня кислорода в крови и, как следствие, к задержке сжигания жиров. Недосыпание также провоцирует производство организмом гормона стресса кортизола, который способствует накоплению жира в “жировом депо”.

Таким образом, для того, чтобы избавиться от лишних килограммов, недостаточно просто придерживаться диеты и повысить физическую активность. Нужно уделить пристальное внимание своему здоровью и наладить сон. А если его качеству мешает затрудненное дыхание или заложенность носа, следует в обязательном порядке решить эту проблему, обратившись к специалистам.

Источник: www.mk.ru