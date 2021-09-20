Заложенный нос может стать причиной набора лишнего веса
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Ученые заявили, что заложенный нос может стать одной из причин набора лишнего веса. Более того, если человек, страдающий ожирением, начнет придерживаться здорового питания и заниматься спортом, лишние килограммы не исчезнут, если не решить проблему с органом обоняния.
Ученые объясняют это тем, что человек с заложенным носом обычно плохо спит. Из-за этого в организме нарушается выработка веществ, которые регулируют метаболизм. Кроме того, человек с заложенным носом открывает рот во время сна, что приводит к значительному понижению уровня кислорода в крови и, как следствие, к задержке сжигания жиров. Недосыпание также провоцирует производство организмом гормона стресса кортизола, который способствует накоплению жира в “жировом депо”.
Таким образом, для того, чтобы избавиться от лишних килограммов, недостаточно просто придерживаться диеты и повысить физическую активность. Нужно уделить пристальное внимание своему здоровью и наладить сон. А если его качеству мешает затрудненное дыхание или заложенность носа, следует в обязательном порядке решить эту проблему, обратившись к специалистам.
Источник: www.mk.ru
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