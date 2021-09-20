Диетолог порекомендовала отказаться от пяти продуктов для продления жизни

Американский диетолог, доктор медицинских наук Кэтрин Зерацки предупредила о том, что переработанное красное мясо, полуфабрикаты, жаренная еда, сладости и алкоголь оказывают негативное влияние, сокращая продолжительность жизни человека. Также, если вопросы здоровья являются актуальными, стоит отказаться от хлебобулочных изделий.

По мнению специалиста, подобные продукты высокой степени переработки практически не содержат питательных веществ, однако дают человеческому организму избыток калорий. Повышенное содержание насыщенных жиров и сахара – это одна из причин набора лишнего веса. Даже физические нагрузки не позволяют похудеть, если не изменить пищевые предпочтения.

Еще в 80-е годы прошлого столетия было показано, что особенности питания сказываются на продолжительности жизни. В частности, не все необходимые для организма вещества содержатся непосредственно в пище. Часть из них получается в результате жизнедеятельности бактерий-симбионтов, обитающих в пищеварительной системе. Они разлагают малопитательные компоненты пищи, такие как целлюлоза, и вырабатывают необходимые витамины, ферменты и прочее. Поэтому представления фантастов о том, что в будущем человек сможет питаться внутривенным введением необходимых компонентов, несколько ошибочны.

Источник: www.mk.ru