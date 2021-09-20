 

Росавиация разрешила не включать в стоимость авиабилетов взлёт и посадку

20.09.2021, 9:31, Разное
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Росавиация и Минтранс утвердили новый порядок продажи авиабилетов. Он позволяет перевозчикам не включать в стоимость билета взлёт и посадку воздушного судна, а требовать с пассажиров дополнительной оплаты перед совершением этих технических действий. 

В ведомстве пояснили своё решение состоянием авиапарка отечественных компаний, отметив, что не могут гарантировать и взлёт, и удачное приземление. 

«Взлёт и посадка – процессы, для реализации которых требуется высокая квалификация пилотов, а им оплачивают либо часы налёта, либо фиксированную ставку. Поскольку в бюджетах перевозчиков нет дополнительных источников финансирования, это предложено сделать пассажирам. К тому же нет гарантии, что всё пройдёт гладко. В таком случае пассажир переплачивает за неоказанную или некачественно оказанную услугу», — пояснил представитель Росавиации. 

Пассажирам предоставили право не оплачивать взлёт, посадку или оба технических действия, а сесть или покинуть самолёт в воздухе, тем самым они смогут сэкономить определённую сумму средств.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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