Росавиация разрешила не включать в стоимость авиабилетов взлёт и посадку

Росавиация и Минтранс утвердили новый порядок продажи авиабилетов. Он позволяет перевозчикам не включать в стоимость билета взлёт и посадку воздушного судна, а требовать с пассажиров дополнительной оплаты перед совершением этих технических действий.

В ведомстве пояснили своё решение состоянием авиапарка отечественных компаний, отметив, что не могут гарантировать и взлёт, и удачное приземление.

«Взлёт и посадка – процессы, для реализации которых требуется высокая квалификация пилотов, а им оплачивают либо часы налёта, либо фиксированную ставку. Поскольку в бюджетах перевозчиков нет дополнительных источников финансирования, это предложено сделать пассажирам. К тому же нет гарантии, что всё пройдёт гладко. В таком случае пассажир переплачивает за неоказанную или некачественно оказанную услугу», — пояснил представитель Росавиации.

Пассажирам предоставили право не оплачивать взлёт, посадку или оба технических действия, а сесть или покинуть самолёт в воздухе, тем самым они смогут сэкономить определённую сумму средств.

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