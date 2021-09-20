На МКС зафиксирован вброс бюллетеней на выборах в Госдуму

Выборы депутатов Государственной думы прошли с нарушениями на Международной космической станции (МКС). Независимые наблюдатели зафиксировали вброс бюллетеней на избирательном участке, расположенном прямо на МКС.

Каждые выборы космонавты имеют возможность проголосовать электронно или же сделать это традиционным способом. В этот раз по просьбе российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дубова челнок «Роскосмоса» с запасами воздуха и продовольствия доставил на МКС избирательную урну для голосования.

Американские астронавты, ставшие временно наблюдателями по просьбе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), зафиксировали вброс голосов. Американец Шейн Кимброу застал Олега Новицкого в модуле станции для голосования в тот момент, когда российский космонавт пытался вбросить пачку бюллетеней в урну для голосования. Новицкий достал из своего комбинезона бюллетени и пытался протолкнуть их в урну, что было заснято Кимброу на свой iPhone. Американец со скандалом был удален Петром Дубовым из российского сегмента станции, где проходило голосование, за нарушение избирательного процесса.

Видео американского астронавта поступило в ЦИК и получило первую оценку Эллы Памфиловой. Она сказала, что будет разбираться в сложившейся ситуации, но подлинность записи вызывает у нее сомнение. Глава ЦИК подозревает, что видео американского астронавта было умело смонтировано в студии с использованием технологии «хромакей», так как, по ее словам, в иллюминаторе не видно звезд и флаг международной комической станции развевается за бортом.

Тем не менее, по указанию Памфиловой урна для голосования была опечатана и первым же рейсом направлена на Землю для проведения оперативно-следственных мероприятий. Согласно показаниям американских астронавтов, Олег Новицкий пытался осуществить вброс голосов за партию «Яблоко».

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