 

Транзит газа через Украину можно сохранить, если совместно с ЕС и США противостоять монополии “Газпрома” – Зеркаль

20.09.2021, 9:06, Новости дня
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По ее словам, Украине в этой ситуации придется перенастраивать газотранспортую систему и объединить усилия с Европейским союзом и США, чтобы противостоять монополии российского “Газпрома”.

“Есть такой термин – “условие необходимое, но недостаточное”. Так вот, газ в хранилищах в соответствующем количестве – именно такое условие. А условием достаточным для обеспечения безопасности Украины является включение нашей страны в одну европейскую “группу риска” с Германией, Словакией и Польшей”, – отметила она.

Зеркаль пояснила, что “группы риска” – механизм, разработанный в Европе для предотвращения кризисных ситуаций с наличием газа. Если Украина будет включена в него, шантаж Кремлем Украины будет означать одновременно и шантаж Германии.

“Соглашение между Вашингтоном и Берлином, которое в Украине многие назвали “предательством”, на самом деле дает рычаги влияния Америке. Этой зимой мы сможем увидеть ее эффективность. Второе – проведены реформы. Мы боремся, потому что украинский рынок газа соответствует европейским правилам, мы провели успешный анбандлинг и теперь с европейцами на одной стороне фронта”, – подчеркнула она.

Зеркаль 16 сентября заявила, что на “Газпром” будет распространяться регулирование, которое действует в Европейском союзе.

“Оно предусматривает, что труба не может быть в тех же руках, что и добыча газа. То есть “Газпром” должен избавиться от своего монопольного положения. И это основное требование европейского законодательства”, – рассказала советник министра.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечала, что “Северный поток – 2” готов на 99%.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. По мнению Зеркаль, Евросоюз вряд ли будет вводить санкции против “Северного потока – 2”, все будет решать Байден.

Согласно договору между США и ФРГ, транзит газа через Украину после введения в действие трубопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

6 сентября в компании Nord Stream 2 AG заявили, что в Балтийском море уложили последнюю трубу “Северного потока – 2”. Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа по трубопроводу в Европу начнутся до конца года. OMV является партнером “Газпрома” и одним из инвесторов “Северного потока – 2”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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