 

“Вижу, сколько артистов, представителей ЛГБТ, молчат”. Melovin объяснил, зачем публично признался в бисексуальности

20.09.2021, 9:06, Новости дня
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“Очень тяжело жить с 13 лет в постоянном страхе, что кто-то сольет переписку, кто-то сольет твое фото, что кто-то узнает, что родители узнают, что им кто-то напишет”, – сказал Melovin.

Он подчеркнул, что “очень хотел быть честным перед своей аудиторией”.

“Я же вижу, сколько артистов, представителей ЛГБТ-комьюнити, молчат. Я первый, кто решился сделать это публично. И все камни полетели в мою сторону”, – отметил артист.

Он добавил, что участвует в проекте, поскольку “это вызов собственным комплексам и фобиям”.

Контекст:

Melovin (настоящее имя артиста – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017 году певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса “Евровидение”.

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на “Евровидении” в Лиссабоне (Португалия), заняв 17-е место.

В июле 2021 года, выступая на сцене фестиваля Atlas Weekend, Melovin совершил каминг-аут – он заявил о своей бисексуальности, поцеловавшись сперва с женщиной, а потом с мужчиной. После этого он поднял флаг ЛГБТ. 3 августа Бочаров признался, что впервые осознал свою сексуальную ориентацию в 2011 году – на тот момент ему было 13 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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