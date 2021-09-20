Нефть подешевела на после урагана «Ида»

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются после постепенного устранения проблем с добычей нефти в Мексиканском заливе после урагана «Ида».

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,76% – до 74,77 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,88% – до 71,17 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается отрицательная динамика, поскольку добыча «черного золота» в Мексиканском заливе в США восстанавливается от последствий урагана «Ида».

Кроме того, по словам экспертов, сокращение перебоев в поставках происходит на фоне вспышек ковида в странах-импортерах нефти – Китае и Японии, – которые, вероятно, будут препятствовать восстановлению спроса на нефть.