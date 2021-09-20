 

Нефть подешевела на после урагана «Ида»

20.09.2021, 9:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются после постепенного устранения проблем с добычей нефти в Мексиканском заливе после урагана «Ида».

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,76% – до 74,77 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,88% – до 71,17 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается отрицательная динамика, поскольку добыча «черного золота» в Мексиканском заливе в США восстанавливается от последствий урагана «Ида».

Кроме того, по словам экспертов, сокращение перебоев в поставках происходит на фоне вспышек ковида в странах-импортерах нефти – Китае и Японии, – которые, вероятно, будут препятствовать восстановлению спроса на нефть.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.08 / “Там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни”. Легкоатлетка Максимова отказалась возвращаться в Беларусь

13.08 / По делу о коррупции в Ставрополе задержаны 13 сотрудников университета МВД

29.05 / Крупное ДТП с участием микроавтобуса произошло в Тульской области

24.05 / Эксперт: Протасевичу в Белоруссии грозит срок, сравнимый со смертной казнью

10.10 / 25 украинок из лагеря беженцев в Сирии просят помочь им вернуться домой

03.09 / Трамп собрался лишить Нью-Йорк и Вашингтон финансирования

19.12 / В МИД Украины подтвердили захват пиратами украинцев возле берегов Нигерии

17.06 / Роскомнадзор уже начал блокировать VPN-сервисы

18.07 / Ученые США отслеживали мобильные телефоны на российских военных объектах

15.01 / Washington Post – ультраправые планируют сорвать инаугурацию Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика