Минсельхоз исключил возможность дефицита гречки

Запасов гречневой крупы в РФ достаточно для удовлетворения потребности населения, дефицита крупы не будет, заверил Минсельхоз.

«Минсельхоз оценивает запасы гречки как достаточные, возможность дефицита исключена. В текущем году посевные площади под гречихой были увеличены на 12,1% – до 975,9 тыс. га», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Согласно данным Росстата, цены на гречку в магазинах летом 2021 года выросли до рекордного за последние десять лет уровня. Летом 2020 года гречка стала одним из наиболее подорожавших за год продуктов: в июле цена выросла в 1,8 раза, до 87 рублей за килограмм. Однако в августе 2021 года цены поднялись еще выше – один килограмм гречки стоил в магазинах в среднем 102,5 рубля, передает РБК.

Рост цен, как следует из данных Росстата, остановился только в начале сентября 2021 года. Государство следит за ценами на гречку, поскольку она входит в перечень из 24 социально значимых продуктов. Если в течение 60 дней подряд продукт подорожает на 10%, на него на 90 дней могут быть установлены предельные цены.

По словам представителя «АФГ Националь», подорожание гречки может быть связано с тем, что на рынке образовался дефицит, вызванный несколькими факторами: заводы, производящие крупу, еще не вышли на полную мощность и не готовы выдавать востребованные для продажи объемы; в регионах влияет сезонная нехватка перевозочных мощностей.

По другой версии, закрытие экспорта, напротив, породило у производителей сложности со сбытом гречки.

В августе глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев не исключил продления запрета на экспорт гречки после 31 августа.

Напомним, с 5 июня РФ ввела запрет на экспорт гречихи и гречки, он будет действовать до 31 августа 2021 года. Запрет не распространяется на товары для оказания международной гуманитарной помощи.