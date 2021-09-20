 

Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 80% протоколов

20.09.2021, 9:04, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПартия «Единая Россия» по результатам обработки 80,1% итоговых протоколов набирает 49,42% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных на информационном центре Центризбиркома.

Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 19,82%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая РФ – Патриоты – За правду» – 7,37% и «Новые люди» – 5,37%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму, передает ТАСС.

Кроме того, ЕР также лидирует на выборах в Госдуму и Мособлдуму по итогам обработки около 80% протоколов участковых избирательных комиссий. «Мы где-то обработали практически 80% протоколов, которые поступают с участков. Ждем зарубежные участки, они тоже приходят чуть позже, с опозданием, потому что по спецсвязи поступают», – рассказал РИА «Новости» председатель Мособлизбиркома Илья Березкин

По его словам, по предварительным данным, лидирует «Единая Россия», следующая за ней – КПРФ.

Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов. Партия «Единая Россия» набирала на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.



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