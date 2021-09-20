Ученые: бактерии повышают риск рака толстой кишки

Чрезмерное размножение определенных бактерий в кишечнике человека может способствовать перерождению полипов толстой кишки в злокачественные новообразования. Об этом рассказали исследователи из Вашингтонского университета, ссылаясь на результаты нового исследования.

Научные сотрудники провели у 40 добровольцев после колоноскопии биопсию тканей возле полипов для определения их бактериального состава. Было обнаружено, что у пациентов с полипами в слизистой оболочке кишки содержится повышенное количество бактероидов (Bacteroides fragilis). Это грамотрицательные анаэробные палочковидные бактерии, являющиеся представителями нормальной микрофлоры кишечника. Однако эти бактерии способны вырабатывать токсины, негативно влияющие на клетки кишечника, а также вызывать другие нарушения в организме человека. В частности, они могут угнетать функции полиморфоядерных лейкоцитов, что сказывается на иммунном ответе человека.

В новом исследовании, представленном в журнале Cell Host & Microbe, показана зависимость между количеством бактороидов данного вида в тканях и воспалением небольших полипов. При этом только 5% полипов оказываются злокачественными. По мнению ученых, открытая взаимосвязь может выступать основой для проведения первичного (скринингового) обследования пациентов.

Источник: www.medikforum.ru