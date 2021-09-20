 

Детям может понадобиться госпитализация: россиян предупредили об опасном вирусе

20.09.2021, 8:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам эксперта, сейчас в России во всю бушует ОРВИ, в число которых входит и РС-вирус. Болезни наиболее подвержены новорожденные, недоношенные дети, пожилые люди, а также взрослые с заболеваниями сердца и легких, а также с иммунодефицитными состояниями.

Тимаков отметил, что РС-вирус “поднял голову” в том числе и потому, что большинство россиян не придерживались серьезного карантина. Дело в том, что иммунитет к возбудителю болезни держится не всю жизнь. Медик добавил, что некоторой степени свою роль в распространении вируса сыграл и ковид.

Врач-педиатр заявил, что респираторно-синцитиальный вирус может вызывать серьезные
поражения бронхо-легочной системы. “Детям может понадобиться госпитализация и лечение антибиотиками”, – предупредил эксперт. Среди осложнений бывают отиты и гаймориты.

По словам медика, в основном РС-вирус опасен для детей до пяти лет. В числе симптомов заболевания насморк, головная боль, слабость, подъем
температуры. Также иногда может присутствовать сухой кашель. Снизить риск
заражения и тяжелого протекания недуга помогают закаливание, здоровое питание, хороший сон и физкультура.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.04 / Шпионская любовь в историческом контексте

17.05 / Реконструкция стадиона “Москвич” может завершиться раньше срока

31.05 / Мнение: Newsru все

17.05 / Регина Тодоренко рассказала о похудении на 20 кг

21.07 / Станции строящейся Троицкой линии московского метро получили официальные названия

14.12 / Названы условия досрочного выхода на пенсию в 2021 году

07.12 / Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес зимой

31.10 / Агата Муцениеце озвучила поклонникам дату своей новой свадьбы

15.12 / Политолог: Белорусские силовики передадут Лукашенко в руки народа

21.11 / Мнение: Кастинг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика