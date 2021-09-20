Детям может понадобиться госпитализация: россиян предупредили об опасном вирусе

По словам эксперта, сейчас в России во всю бушует ОРВИ, в число которых входит и РС-вирус. Болезни наиболее подвержены новорожденные, недоношенные дети, пожилые люди, а также взрослые с заболеваниями сердца и легких, а также с иммунодефицитными состояниями.

Тимаков отметил, что РС-вирус “поднял голову” в том числе и потому, что большинство россиян не придерживались серьезного карантина. Дело в том, что иммунитет к возбудителю болезни держится не всю жизнь. Медик добавил, что некоторой степени свою роль в распространении вируса сыграл и ковид.

Врач-педиатр заявил, что респираторно-синцитиальный вирус может вызывать серьезные

поражения бронхо-легочной системы. “Детям может понадобиться госпитализация и лечение антибиотиками”, – предупредил эксперт. Среди осложнений бывают отиты и гаймориты.

По словам медика, в основном РС-вирус опасен для детей до пяти лет. В числе симптомов заболевания насморк, головная боль, слабость, подъем

температуры. Также иногда может присутствовать сухой кашель. Снизить риск

заражения и тяжелого протекания недуга помогают закаливание, здоровое питание, хороший сон и физкультура.