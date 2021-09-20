 

Повышение социальных пособий с 1 октября: кто будет получать больше

20.09.2021, 8:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С 1 октября 2021 года в России повысят размер пособий для льготников, пенсионеров и ряда других категорий граждан, нуждающихся в государственной поддержке. Помимо этого появятся и новые социальные выплаты.

На днях президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам Ленинграда в размере 50 тысяч рублей. Она приурочена к 80-летию открытия Дороги жизни через Ладожское озеро: это был единственный канал поставки продовольствия в осажденный фашистами город. Согласно документу, выплата полагается всем награжденным медалью “За оборону Ленинграда” или знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, сообщает Life.

Юрист Оксана Красовская отметила, что индексация существующих пособий и введение новых единовременных выплат произойдут в Белгородской области. К примеру, ветеранам труда и пострадавшим от политического преследования единовременно выплатят по 1082 рубля, а труженикам тыла – по 1244 рубля. Такую же сумму получат реабилитированные граждане. Помимо этого вырастут пособия на детей.

Кроме того, с 1 октября российским военным повысят пенсии и оклады. Пенсии проиндексируют на 3,7%, а оклады будут увеличены в зависимости от должности и воинского звания.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.09 / У посольства Беларуси в Москве прошел концерт в поддержку белорусов

27.10 / Похудевший Александр Домогаров развеял слухи о серьезной болезни

25.09 / Внучка Елизаветы II подтвердила беременность

11.01 / Почему я вчера похвалила Алёну Тиматеву? – Личное мнение

03.08 / Почему именно пророк Илия был с Господом во время Преображения?

15.06 / Чтобы клубника оставалась ароматной: как правильно собрать выращенный урожай

09.08 / Хождение России к урнам

21.07 / Скандалы: Обнальщиков много не бывает

20.07 / Навальный и ФБК проиграли в борьбе против Пригожина

11.10 / Регина Дубовицкая исхудала на диете Елены Степаненко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика