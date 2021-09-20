 

Индия может открыть границы для туристов в ближайшее время

20.09.2021, 8:13, Новости дня
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Первые 5 тыс. иностранных туристов могут получить бесплатные визы. Так страна пытается возродить секторы туризма и авиации, сильно пострадавшие от пандемии COVID-19.

Официальное объявление о разрешении иностранцам посетить Индию могут сделать в течение следующих 10 дней. Решение принимается в связи с сокращением числа случаев COVID-19 в стране.

Ожидается, что безвизовый режим будет стимулировать краткосрочных туристов, посещающих Индию, уверены власти Индии.

Представители министерства внутренних дел заявили, что они все еще обсуждают, будет ли разрешен въезд иностранных туристов с определенными условиями, например, только для вакцинированных или с отрицательным ПЦР-тестом, или без них.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Индии с начала эпидемии COVID-19 выявили у более 33,4 млн человек, около 445 тыс. человек умерли, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. В стране регистрируется более 30 тыс. новых случаев заражения COVID-19 за день, сообщило Associated Press.

В этой стране появился мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, говорили в ВОЗ. Штамм зафиксировали уже в 170 странах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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