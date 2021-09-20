Гражданин России устроил стрельбу в центре Парижа, несколько человек пострадали

Стрельба произошла в ночь с 18 на 19 сентября, ранения получили четыре человека. Водитель скутера не пострадал.

Позже выяснилось, что стрелок оказался гражданином России 1988 года рождения. Он вел огонь из автомата, задержать его удалось благодаря показаниям свидетелей.

Очевидцы происшествия описали полицейским приметы стрелка. Личность мужчины установили и задержали в его собственном доме в восьмом округе Парижа.

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