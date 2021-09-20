 

“Сводишь с ума!”, “Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками”. Дорофеева засветила обнаженные бедра

20.09.2021, 8:12, Новости дня
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“Tvorchi прокатили Киев по классным трекам из нового альбома! Я была очень рада поддержать ребят и спеть вместе на одной сцене! Обожаю такие спонтанные коллаборации”, – написала 31-летняя певица.

Ее пост набрал больше 105 тыс. лайков и свыше 360 комментариев.

“Сводишь с ума” – написал andrey_03.08.80.

“Боже, какая же ты прекрасная”, – призналась nadyaxmiracle.

“Девушка, с которой не сравним целый мир!” – считает bogdan2320219.

“Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками”, – возмутился kolyan54322 одним из снимков, на котором на боку певицы видна татуировка в виде молнии.

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A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С 2010 года была солисткой группы “Время и Стекло”, выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В 2020-м Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Первый сольный концерт певица дала в Киеве 5 июня 2021 года.

Дорофеева официально замужем за музыкантом Владимиром Дантесом (Dantes) с 2015 года. В августе супруги отметили 10-летие со дня знакомства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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