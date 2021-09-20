«Единая Россия» победила на выборах в Госдуму во Владимирской области

Партия «Единая Россия» побеждает на выборах депутатов Госдумы во Владимирской области после обработки 100% протоколов, информирует региональный избирком.

По данным комиссии, «Единая Россия» получает 37,64%, КПРФ – 25,95%, ЛДПР – 9,42%, «Справедлива РФ – За Правду» – 7,78%, «Новые люди» – 7,31%, передает РИА «Новости».

В одномандатных округах побеждают кандидаты от «Единой России» Игорь Игошин и Григорий Аникеев.

Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.