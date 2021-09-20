 

Умер актер из «Служебного романа»

20.09.2021, 8:10, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСоветский актер Игорь Бучко, известный по роли в кинокартине «Служебный роман», скончался в Москве.

По данным 5-tv.ru, артист скончался в своей квартире. Соседи актера не смогли достучаться к нему накануне днем и вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов, вскрыв дверь в квартиру, обнаружили тело Бучко. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причина смерти актера.

Игорь Бучко известен по эпизодическим ролям в советских фильмах «Служебный роман», «Вечный зов», «Россия молодая», «Набат», «Человек – невидимка».



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