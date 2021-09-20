Не попавшие в Госдуму партии не набрали голоса для получения госфинансирования

Политические партии, которые не смогли пройти в Государственную думу восьмого созыва, также не проходят и барьер в 3% для получения государственного финансирования, свидетельствует информационное табло ЦИК.

Ближе всех к трехпроцентному барьеру подошла Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, на первых этапах они набирали больше 3%. Однако после обработки 72,72% партия получает 2,57% голосов. Далее идут «Коммунисты России» (1,34%) и «Яблоко» (1,08%), передает ТАСС.

Оставшиеся партии, а именно «Зеленые», «Родина», Российская партия свободы и справедливости, «Зеленая альтернатива», Партия роста и «Гражданская платформа», набирают менее одного процента голосов.

Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.